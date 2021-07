C'è ancora tanto tempo. Il calciomercato è appena cominciato ma in casa della Fiorentina, al momento, non circola un'aria di tranquillità. Anzi, sono tanti, forse troppi, i nomi in bilico. Il reparto difensivo, ora come ora, non gode di stabilità e di certezze. Ma facciamo il punto della situazione partendo proprio dai due esterni.