Diretta gol, domani Spadafora presenterà la bozza al governo

Domani sarà la giornata decisiva per la ripresa della Serie A. L’incontro tra FIGC e il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ufficializzerà date e modalità di ripresa del campionato italiano di calcio. Oltre a questa attesissima decisione, il ministro Spadafora presenterà al governo una proposta molto importante legata ai diritti Tv. Infatti il ministro presenterà la bozza per superare la Legge Melandri. L’intento di Spadafora è dare la possibilità di poter trasmettere in chiaro la diretta gol delle partite alla ripresa della Serie A. Tutto ciò però, non è possibile con la legge Melandri, che non consente la trasmissione in chiaro delle partite. Qualora dovesse esserci una modifica dal punto di vista legislativo le cose potrebbero cambiare.