Diritti tv, la Lega di serie A sceglie di andare avanti con Cvc

L’assemblea di Lega Serie A, presieduta da Paolo Dal Pino, ha scelto oggi l’offerta di Cvc, Advent e Fsi per rilevare una quota (10 per cento) della Newco dei diritti tv, versando subito 1,6 miliardi. Circa 50 milioni verrebbero utilizzati subito per lanciare il Canale tv della Lega. A votare a favore sono stati 15 presidenti, mentre altri 5 (Lazio, Udinese, Atalanta, Verona, Napoli) si sono astenuti. Lotito non è riuscito a bloccare l’operazione, bocciata anche la proposta del fondo Fortress, arrivata solo 24 ore prima dell’assemblea e quindi non presa nemmeno in considerazione dai 20 club (tutti presenti, oggi). La Lega proseguirà a trattare in esclusiva con la cordata formata da Cvc, Fsi e Advent.

FONTE Repubblica.it