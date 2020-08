Diritti Tv, l’idea di De Laurentis piace all’Udinese

Aurelio De Laurentiis da tempo punta sulla produzione e vendita del prodotto calcio, così come da tempo fa nel mondo del cinema. L’idea, che prevede lo sviluppo di una media company senza cedere azioni, avrebbe catalizzato l’interesse di alcuni club (Udinese e Fiorentina) e prevede introiti per 20 miliardi in 6 anni dai diritti tv.

Il progetto partirebbe con il finanziamento di una banca (si parla di Unicredit o Intesa Sanpaolo) di circa un miliardo. La banca sarebbe poi tutelata dal flusso di incassi, mentre la Lega potrebbe assicurarsi contro eventi eccezionali come il Covid, magari presso i Lloyd’s di Londra.