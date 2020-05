Diritti TV, Mediaset disponibile alla Diretta Gol in chiaro

Oggi andrà in scena il consiglio di Lega, per chiarire la posizione dei club su Play Off e Play Out, ma non sarà l’unico argomento da trattare. Infatti un tema molto importante è quello legato ai diritti Tv. Secondo quanto riporta La Repubblica i club del massimo campionato italiano, sono pronti a lanciare il decreto ingiuntivo ai broadcaster (Sky e DAZN), che dovrebbero saldare l’ultima rata (la sesta), pari a 200 milioni di euro. La proposta di trasmettere la Diretta Gol, in chiaro intanto diventa un’ipotesi. Mediaset dal canto sui di è detta disponibile per la trasmissione, ma sarà un argomento di discussione nell’assemblea decisiva di giovedì 28 maggio.