Ancora non c’è accordo tra la Lega Serie A e i broadcaster Sky, DAZN e IMG sul pagamento della sesta rata per la stagione 2019-2020 dei diritti Tv. Secondo La Gazzetta dello Sport ieri ci sarebbe stato un nuovo confronto tra il presidente di lega Dal Pino e i rappresentanti delle emittenti, la Serie A ha detto no allo sconto, pretendendo il pagamento dell’ultima rata per intero. Il prossimo passo, qualora la situazione non dovesse sbloccarsi sarà quella delle vie legali.