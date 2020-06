Diritti Tv, Spadafora: “Siamo a buon punto nel trovare un accordo per venire incontro a tutti”

“Stiamo a buon punto nel trovare un accordo per venire incontro a tutti”. Lo ha detto nel corso di una diretta Facebook il ministro delle Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, in merito alla trattativa per trasmettere alcune partite della Serie A in chiaro. “Non è facile – ha spiegato – Sky detiene i diritti, le partite in chiaro non sono mai state assegnate a nessuno, poi c’è la Rai, Mediaset a Dazn. Insomma, è una partita complessa ma ci stiamo riuscendo” ha concluso Spadafora.