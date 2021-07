Calciomercato Fiorentina – Il valzer dei portieri: Drągowski, Gollini e Reina

Come era prevedibile, il valzer dei portieri è già cominciato. A dare il via alle danze è stata l'Udinese. La famiglia Pozzo ha dato il via libera alla cessione di Juan Musso. Il portiere argentino difenderà i pali della Dea dalla prossima stagione. Non c'è spazio per entrambi. Gollini, giorno dopo giorno, è destinato a lasciare Bergamo. Sono tante le squadre che avrebbero messo gli occhi sul 26enne dell'Atalanta. Ma facciamo il punto della situazione. La Vecchia Signora e le due milanesi sono a posto. I partenopei sembrerebbero intenzionati a vendere Ospina ma avrebbero già trovato il sostituto. Ma parliamo della Fiorentina.