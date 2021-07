Mercato Fiorentina – Due nuovi club puntano forte l’attaccante viola: i dettagli

La Fiorentina continua a lavorare sodo nel ritiro di Moena. Squadra e società hanno grande voglia di riscatto dopo le ultime stagioni deludenti. Lo si capisce anche dalle parole di Biraghi. Il terzino italiano si è candidato come a uno dei leader della rosa insieme ad altri 4-5 elementi, il loro obiettivo è trascinare la squadra ad assumersi più responsabilità. Ma c'è bisogno anche dell'aiuto della società sul mercato per poter disputare una grande stagione. Per questo motivo Pradè e Barone stanno valutando i profili più adatti per Italiano. Ma non finisce qui. La dirigenza sta lavorando anche sulle uscite e nelle ultime ore sono spuntati due nuovi club per un calciatore. Ecco i dettagli <<<