Calciomercato Fiorentina – Non è finita! Ecco l’offerta che fa ben sperare

La Fiorentina continua a plasmarsi sotto i dettami di mister Italiano. La società vuol farsi trovare pronta al primo appuntamento della stagione e non vuole perdere altro tempo. Infatti dopo un inizio estate problematico, la Fiorentina non ha più voglia di fermarsi. La dirigenza sta lavorando sodo sul mercato per mettere a disposizione di Vincenzo Italiano una rosa adatta al suo modo di pensare calcio. Per questo motivo Pradè e Barone sono all'opera per blindare il gioiello Vlahovic. L'attaccante serbo è troppo importante nel 433 del mister e la società vuole il rinnovo. Ma non è finita qui. I dirigenti viola sono tornati alla carica per un loro pupillo: ecco di chi si tratta <<<