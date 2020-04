Euro 2021, UEFA: “Non diminuirà il numero delle città ospitanti”

Sulla notizia di una probabile limitazione delle tappe nelle città ospitanti il campionato europeo 2021. Dopo il rinvio di un anno a causa dell’emergenza COVID-19 il campionato europeo si svolgerà regolarmente e con le stesse modalità. Ecco la precisazione e la smentita di un portavoce della UEFA ai microfoni di Sky Sport News Gran Bretagna: “UEFA EURO 2020 si svolgerà tra l’11 giugno e l’11 luglio 2021 con l’intenzione di avere lo stesso calendario delle partite e le stesse città ospitanti. Tuttavia, in questa fase il programma delle partite non è stato ufficialmente confermato. La UEFA è in contatto con tutte e 12 le città ospitanti sulla questione e ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito“.