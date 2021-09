News Fiorentina – L’ex al centro del mercato: “Dove andrà?”

Anche se il mercato è terminato, le operazioni non si sono ancora concluse . Sono diverse le società che vogliono trarre beneficio dalla lista degli svincolati . Mai come quest'anno è ancora piena di obiettivi ed occasioni, a tal punto che i nomi sono di tutto rispetto .

Stiamo parlando di giocatori che hanno vinto tutto in carriera oppure giocato per i migliori club del mondo. Le trattative non saranno sicuramente facili, dato che le richieste di questi campioni, non sono bassissime. Però si parla di profili capaci di far esultare e fomentare la tifoseria. Gente che ha fatto la differenza nelle ultime stagioni.