Potrebbe non essere finita l’avventura in Serie A di Valon Behrami: il centrocampista svizzero – fino all’anno scorso all’Udinese – potrebbe fare ritorno nel nostro campionato tra le fila del Genoa. Davide Nicola, nuovo tecnico dei rossoblu, lo ha infatti arruolato a Pegli dove si sta allenando con la squadra in attesa di un’eventuale firma contrattuale.