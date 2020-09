Ex Udinese – Esame di italiano per Cuadrado, presto potrebbe diventare comunitario

Dopo il controverso caso Suarez, un altro giocatore si è sottoposto all’esame per ottenere il passaporto da comunitario, Juan Cuadrado.

In Italia da 11 anni (al netto della parentesi al Chelsea), l’ex Udinese ha sostenuto l’esame presso l’Università per Stranieri di Siena. Il Rettore Pietro Cataldi nella giornata di ieri ha però precisato che “l’esame è stato fatto cinque giorni fa ma le prove non sono state corrette. Dunque l’esame non si sa se sia stato “passato”. Saranno rispettati tempi e protocolli consueti”.