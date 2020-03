L’ex tecnico dell’Udinese Massimo Oddo sul suo profilo twitter ha commentato la decisione dello stop allo sport e in particolare al calcio in Italia, a causa dell’emergenza Coronavirus. Questo il pensiero dell’ex calciatore della Lazio: “Giusto così… è l’unica cosa da fare per responsabilizzarci e rendere tutti partecipi del problema che non era, forse, chiaro a tutti… #iostoacasa #coronavirus“.