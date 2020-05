Ex Udinese, Zaccheroni: “Non sono fiducioso sulla ripartenza”

L’ex allenatore dell’Udinese, Alberto Zaccheroni ha parlato della possibilità di ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Io non sono così fiducioso in merito ad una ripartenza. Non perché sono contro ma perché da ciò che vedo c’è ancora confusione, è impossibile capire se si ripartirà o meno. Il mondo del calcio, almeno a parole, vuole ripartire perché ci sono conti da far quadrare e movimenti da risolvere. Tutti hanno interesse a ripartire. Ci sono aspetti economici importanti e anche criteri per l’assegnazione dei titoli. Il rischio di dover ripartire è quello poi di un nuovo fermo nel caso venga fuori un nuovo contagiato. Decidere tra venti giorni già potrebbe essere meglio, con il rischio zero sempre più vicino. Io vorrei rivedere il campionato, ma sicuramente non sarà come l’abbiamo lasciato. L’interesse è alla salute, anche la testa dei calciatori potrebbe essere altrove. Non è come subire un infortunio, avere un positivo significa dover fermare un’intera squadra e mettere in quarantena tutti”.