FIFA, al via il mercato dopo la finale di Champions League e nuova stagione ad agosto

La stagione che si spera potrà terminare e quella che verrà saranno sicuramente ricordate nella storia del calcio come molto particolari. Già perché l’emergenza Coronavirus ha stravolto anche il mondo del pallone, a livello globale. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la FIFA ha stabilito le linee guida per la prossima sessione di calciomercato. Ovviamente UEFA, ECA e le federazioni dovranno cercare un’intesa di massima sulle date di inizio e fine delle trattative. Il calciomercato infatti potrebbe prendere il via subito dopo la fine delle competizioni europee, quindi se la finale di Champions ci fosse l’8 agosto, le trattative prenderanno il via il 9, con conseguente chiusura il 16 dicembre. Qualora invece la finale di Champions si disputasse il 22 agosto, il calciomercato terminerebbe i giorni di Natale. Il mese di dicembre dunque sarà molto probabilmente quello della chiusura del calciomercato, lontano dal consueto agosto, ma il COVID-19 purtroppo ha stravolto anche la normalità e la consuetudine del calcio. Così ci si potrebbe ritrovare con due sessioni di mercato praticamente congiunte, quindi sessione “estiva” e “invernale o di riparazione” a distanza di 10 giorni. Inoltre la IFA potrebbe decidere di far riprendere la prossima stagione già nel mese di agosto o al massimo metà settembre. Più avanti si stabiliranno anche questi dettagli.