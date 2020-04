FIFA, Infantino: “Nuove regole per garantire stabilità e chiarezza al calcio”

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino ha parlato l’indomani del comunicato del massimo organo calcistico mondiale relativamente alle nuove norme straordinarie varate a causa dell’emergenza COVID-19 in merito principalmente alla scadenza dei contratti e al calciomercato. Queste le sue parole a Il Corriere dello Sport: “Preservare l’integrità sportiva. Sebbene queste proposte non risolvano tutti i problemi, dovrebbero servire a garantire una certa stabilità e chiarezza al calcio per affrontare i tempi difficili che ci aspettano“.