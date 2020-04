FIFA, proposta all’IFAB per i 5 cambi: “Proponiamo maggiore ricambio per i calciatori”

La FIFA attraverso un suo portavoce ha fatto sapere che avrebbe proposto all’IFAB la soluzione delle 5 sostituzioni. Per la salvaguardia della salute dei calciatori e soprattutto per via dei calendari che saranno congestionati al massimo. Queste le parole del portavoce della FIFA riportate da Sky Sport UK: “Quando riprenderanno le competizioni, è probabile che si debba affrontare un calendario congestionato, con una frequenza di partite più alta del normale. La sicurezza dei giocatori è una delle principali priorità della FIFA. La nostra preoccupazione, in questo senso, è che la frequenza delle partite possa aumentare il rischio di potenziali infortuni per gli sforzi profusi. Alla luce di ciò, e alla luce della sfida affrontata a livello globale, la FIFA propone di autorizzare temporaneamente un numero maggiore di sostituzioni, a discrezione delle Federazioni”.