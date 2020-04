FIGC, Albertini: “Sarà il governo a dirci se possiamo ripartire”

Il presidente del Settore Tecnico della FIGC, Demetrio Albertini ha parlato della possible ripartenza del calcio italiano. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Il calcio sta collaborando con il governo su come ricominciare. Vogliamo sapere se il sistema calcio potrà ripartire. Il governo deve dirci se possiamo ricominciare ad allenarci e ricominciare a giocare questa stagione. Noi abbiamo una situazione differente rispetto ad altri paesi, siamo gli unici ad avere tre leghe professionistiche. Bisogna fare la prima riflessione e avere sott’occhio cosa è successo: ci sono stati tanti morti, ho perso anche io degli amici. Abbiamo degli stati d’animo che cambiano. Dobbiamo riuscire ad avere il polso della situazione ma senza perdere di vista cosa sta succedendo. La fase due ci deve essere, non solo del calcio ma anche degli altri sport“.