Nella giornata di domani secondo quanto riporta Sky Sport il comitato medico-scientifico della FIGC si riunirà per definire le importanti indicazioni verso la ripresa delle attività sportive. Il comitato nello specifico discuterà dei tempi e delle modalità di ripresa degli allenamenti prima e delle partite poi. Saranno importanti gli sviluppi che ne seguiranno per le società e per la Lega Serie A.