FIGC, ecco cosa succederà in caso di stop definitivo

La FIGC nel vertice di oggi ha cercato di tracciare delle linee guida, nel caso in cui il governo dichiari concluso il campionato di Serie A. La prima indicazione che arriva riguarda le promozioni e le retrocessioni. Nel caso in cui l stagione dovesse terminare in anticipo, promozioni e retrocessioni sarebbero comunque validate in base alla classifica maturate sino ad oggi. Dunque scongiurata l’ipotesi di una Serie A a 22 squadre. Secondo Gianlucadimarzio.com, la FIGC nel caso in cui la stagione dovesse proseguire, si potrebbe anche sforare la data del 2 agosto. Novità importanti sono attese comunque dall’assemblea straordinaria della Lega Serie A in programma per domani.