FIGC, Ghirelli pres. Serie C: “Per lo scudetto varie ipotesi. Assegnazione, non assegnazione o play off”

Il presidente della Serie C all’uscita dal consiglio straordinario andato in scena in FIGC, ha parlato dei possibili scenari per quanto riguarda i campionati italiani di calcio, in particolare della Serie A. Queste le sue parole: “Entro il 23 di marzo ogni lega e federazione farà la sua decisione sul come procedere nell’eventualità che il campionato si dovesse concludere. Le ipotesi sono tante, ovvero: assegnare il campionato alla prima in classifica, non assegnarlo oppure fare i play off. Le coppe europee si giocheranno, è scritto nel decreto. C’è in corso una trattativa con la Spagna per far giocare la Roma contro il Siviglia“.