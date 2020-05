FIGC, Gravina: “C’è soddisfazione per l’approvazione del protocollo”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha parlato della ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole riportate dall’ANSA: “C’è soddisfazione per la validazione del protocollo sugli allenamenti collettivi da parte del CTS. E’ un passo determinante per la ripartenza del calcio italiano. Ho espresso al ministro dello sport, Spadafora e a quello della salute, Speranza la mia soddisfazione e quella della federazione per la disponibilità mostrata al confronto e alla collaborazione che hanno portato al raggiungimento di questo importante risultato. Inoltre, la commissione medica della FIGC, è già al lavoro per varare un nuovo protocollo per la ripresa del campionato”.