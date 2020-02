FIGC, Gravina: “Emergenza coronavirus? Attendiamo indicazioni dal governo”

ROMA – Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gestione degli eventi sportivi nell’emergenza coronavirus. Queste le sue parole in merito: “Il rischio non è tanto il rinvio di una partita, ma tutto il blocco del sistema che porta i ragazzi ad allenarsi tutti i giorni. In tal senso stiamo aspettando una risposta dal Governo. Per il momento quello che emerge è una disposizione della sospensione delle manifestazioni sportive in alcune aree dell’Italia. Abbiamo dovuto diversificare le manifestazioni da quelle aperte al pubblico e non. Se ci sarà un peggioramento della situazione ci atterremo alle disposizioni del nostro Governo. Si naviga a vista ma con un po’ più di serenità. Dobbiamo tutti insieme collaborare per ottenere i migliori risultati”.