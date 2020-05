Appena concluso il Consiglio Federale della FIGC, che ha confermato la ripresa della Serie A, B e C. Il presidente federale Gabriele Gravina nel comunicato ufficiale ha commentato le decisioni assunte: “Un risultato molto positivo che segna un momento significativo per l’intero sistema, abbiamo lavorato in silenzio per l’approvazione di provvedimenti di cui si sentiva un grande bisogno“.