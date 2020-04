FIGC, Gravina: “Non possiamo mollare. Valutiamo tutte le ipotesi per ripartire”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha parlato nuovamente della possibilità di tornare a giocare il campionato di Serie A. Queste le sue parole a La Repubblica: “Quando il Paese tornerà a vivere e ci saranno le condizioni, tornerà anche il calcio. Il campionato va concluso, c’è tempo“.

L’Iss ha mostrato scetticismo

“Ho massimo rispetto per la scienza, ma non possiamo mollare. Lavoriamo sulle modalità, non sulle tempistiche“.

Difficile tornare a giocare in città dilaniate dal virus come Bergamo

“Stesso discorso a Milano, a Brescia o a Cremona. Un campionato giocato sotto la linea del Rubicone, senza gare al nord, è una possibilità”.

Periodo di ripartenza

“Se ci faranno partire a inizio giugno possiamo terminare a fine luglio. Altrimenti, se ripartiremo a settembre, possiamo chiudere a novembre e poi tornare in campo a gennaio“.

A quel punto si cambierebbe formula?

“Consideriamo tutte le ipotesi, ma bisogna coordinarsi con le altre federazioni. In alternativa, dovremmo chiudere la prossima stagione prima dell’Europeo, giocando il campionato in 5 mesi. Ci sono diverse ipotesi, con più gironi e playoff per esempio“.

Giocare solo a Roma

“Non si possono giocare 10 partite sullo stesso campo nello stesso weekend. E poi servirebbero 20 centri d’allenamento“.