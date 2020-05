FIGC, il 20 maggio incontro con il Premier Conte. Giorno decisivo per la Serie A

“Habemus Datam”, almeno questo per la ripresa della Serie A c’è. La Lega ha deciso che si ripartirà il 13 giugno, ma c’è da attendere il via libera del governo. A proposito di questo sarà in programma il 20 maggio l’incontro decisivo per ufficializzare la ripresa del campionato di Serie A. La FIGC lo stesso giorno, secondo quanto riporta Il Messaggero si riunirà il consiglio della federazione. Mercoledì 20 maggio sarà dunque una giornata decisiva con il presidente della FIGC Gabriele Gravina che incontrerà il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontro dal quale molto probabilmente uscirà il verdetto per la Serie A.