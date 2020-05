FIGC, in caso di nuovo stop al campionato andranno in scena Play Off e Play Out

Dal Consiglio Federale della FIGC andato in scena oggi emergono ancora nuovi particolari sull’evoluzione della stagione di Serie A al momento sospesa. Nello specifico all’interno del comunicato della federazione si fa riferimento all’eventualità che la stagione dovesse subire un nuovo stop a causa del COVID-19. In quel caso si ricorrerà ai Play Off e Play Out per assegnare Scudetto, qualificazioni alle Coppe Europee e le retrocessioni. Ecco il passaggio nella nota ufficiale: “Il Consiglio ha assunto una delibera in cui si indica la regolare prosecuzione delle competizioni professionistiche. In subordine, qualora la ripresa non dovesse essere possibile, si procederà a modifiche di format e, in caso di definitiva interruzione, di definizione delle graduatorie con promozioni e retrocessioni con criteri da individuarsi che premino il merito sportivo”.

“Precedentemente al riavvio dell’attività agonistica sarà competenza del Consiglio Federale determinare i criteri di definizione delle competizioni laddove, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese, secondo i principi di seguito indicati: individuazione di un nuovo format (brevi fasi di playoff e playout al fine di individuare l’esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni; in caso di definitiva interruzione, definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi e del diverso numero di gare disputate dai Club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni”.