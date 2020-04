FIGC, ok per i ritiri nei centri sportivi. Ma solo otto in Serie A sono adeguati

Ieri la FIGC attraverso una riunione con il Comitato Medico-Scientifico ha reso noto il protocollo di sicurezza per la ripartenza del calcio. Oltre ad accurati controlli per gli atleti e per gli staff, la federazione ha pensato e ha dato l’ok per un maxi ritiro blindato per ogni squadra, sino al termine della stagione. I raduni per le squadre si Serie A potrebbero andare in scena nei centri sportivi di ogni squadra, ma secondo quanto riporta Tuttosport, solamente 8 su 20 sarebbero adeguati a tale scenario. Solo Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e Parma avrebbero la disponibilità di camere per far alloggiare i calciatori. L’ipotesi del ritiro blindato è allo studio della FIGC, che dovrà stabilire un protocollo specifico per i club che hanno disponibilità e per quelli che non la possiedono, oltre che studiare soluzioni anche per Serie B e C.