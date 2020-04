FIGC, sarà approfondita l’8 maggio la situazione sulla ripresa

Nulla di nuovo è emerso sulla ripresa degli allenamenti e del campionato,dalla riunione tra le parti, FIGC, Serie A, Comitato Tecnico Scientifico e il ministro dello sport Spadafora. Dal confronto è emerso che la Lega intende non appena possibile riprendere il campionato. La data ultima per la ripresa sarebbe quella del 14 giugno. La UEFA ha fatto sapere che il termine ultimo per presentare il piano di ripresa è il 25 maggio, quindi entro quella data dovrà essere presa la decisione definitiva. Il presidente della Federazione, Gabriele Gravina, vorrebbe approfondire la situazione in occasione del prossimo Cda in programma l’8 maggio.