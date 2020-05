La FIGC è al lavoro per un nuovo protocollo, ma non per gli allenamenti ma bensì per le partite. Come riporta il Corriere dello Sport, oggi la commissione medica della Federcalcio si ritroverà per stabilire le linee guida per le gare. A questo punto manca solo il protocollo medico. Sarà un passo importante verso la ripresa che avverrà solo dopo il confronto con il governo, che molto probabilmente non arriverà prima di due settimane.