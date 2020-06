FIGC, si riunisce questa mattina il Comitato di Presidenza

Si sta riunendo in questi minuti il Comitato di Presidenza della FIGC. Sul tavolo di discussione ci sono i temi relativi alla ripresa della Serie A e sull’eventualità di un nuovo stop. Si discuterà di Play Off e Out e dell’algoritmo per assegnare le posizioni in classifica nell’eventualità che la stagione non dovesse terminare in maniera regolare. Oltre al presidente federale Gabriele Gravina parteciperanno il vicepresidente vicario Sibilia, Claudio Lotito per la Lega di Serie A, Ghirelli per la Lega Pro, Beretta per le componenti tecniche.