La società è stata chiara. Chi non vuole restare a Firenze e lottare per questa maglia è libero di andarsene. Il diktat è sempre stato lo stesso. C'è chi prega per diventare un calciatore della Fiorentina e chi invece fa i capricci per andarsene. La società è pronta ad ascoltare le volontà di tutti i calciatori. Adesso non rimane altro che mettersi d'accordo sulle cifre. Questa volta Vlahovic non c'entra niente. Ecco di chi si tratta... <<<