Fiore ricorda i tempi con Spalletti all’Udinese

Stefano Fiore, ex centrocampista bianconero, ha ricordato durante ‘Casa Sky Sport’ dei mesi trascorsi a Udine con Luciano Spalletti in panchina: “Ho avuto Spalletti il secondo anno, per quattro/cinque mesi, quando subentrò a De Canio. Con lui ho cambiato leggermente la mia posizione in campo, mi mise a ridosso delle punte. Era uno Spalletti diverso, ma si intravedeva già che potesse fare un certo tipo di carriera perché era un allenatore con delle intuizioni che poi l’hanno reso famoso. Aveva delle idee innovative, sicuramente”.