Fiorentina, attesi oggi gli esiti dei tamponi

Oggi alle 16 la Fiorentina scenderà in campo per l’allenamento di rifinitura. Inoltre sono attesi i risultati dei tamponi, effettuati nella giornata di ieri, a seguito della positività registrata mercoledì tra i membri dello staff che ha causato l’isolamento di tutto il gruppo squadra. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Intanto ancora fastidi alla caviglia per Franck Ribery. Importante sarà la rifinitura per capire se il francese potrà giocare dall’inizio o andrà solo in panchina.