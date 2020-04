Fiorentina, Commisso: “Stadi e nuove regole per ripartire”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato delle idee per far ripartire il sistema calcio, dopo l’emergenza COVID-19. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: “Mi piacerebbe tornare in campo a maggio, perché significherebbe la fine dell’emergenza, ma non credo. L’importante è non compromettere la prossima stagione. Noi abbiamo parlato dei nostri contagiati, gli altri club?”. Sulla possibilità di inserire un tetto salariale in stile americano: “Sarà un tema importante anche se non penso a un salary cap all’americana. Qualcosa però andrà fatto: se hai 100 milioni di ricavi, non puoi investirne 60 in contratti”. Anche le infrastrutture sono un tema caro al patron viola: “La politica deve rivedere la legge sugli stadi e farlo in fretta. L’economia ha bisogno di investitori, come il calcio. Se si continua a mettere ostacoli in molti non verranno in Italia. Ci sono miliardari americani pronti a investire, ma vogliono regole chiare e tempi certi. Friedkin? Penso che alla fine la Roma sarà sua”. Infine sull’idea della Superlega di Andrea Agnelli e del peso della Lega calcio: “La Juve è italiana ed è quello che è grazie all’Italia. Penso che sia solo un’idea di Agnelli che non verrà mai realizzata. La Lega? Vorrei un modello Premier, dove tutti collaborano per far crescere il brand nel mondo”.