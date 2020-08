Daniele Pradè resterà il direttore sportivo della Fiorentina anche per la prossima stagione. Lo apprende l’Italpress. Secondo l’ufficio stampa viola, il dirigente, accostato recentemente anche alla nuova Roma di Friedkin, “sta benissimo a Firenze, ed è già in carico e al lavoro per la nuova stagione” della squadra gigliata, ancora affidata alla guida tecnica di Giuseppe Iachini.