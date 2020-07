Fiorentina, De Rossi nome a sorpresa per la panchina viola

C’è un nome a sorpresa per la Fiorentina del futuro: Daniele De Rossi è stato individuato come l’allenatore della squadra che verrà. Fra le parti è già avvenuto un contatto, che è stato molto positivo, quasi contagioso per la leadership e l’intelligenza che da sempre contraddistinguono l’ex centrocampista.

Al momento, però, non avendo il tesserino di allenatore, De Rossi non potrebbe sedersi in panchina, quindi a Firenze si sta studiando come fare: molto probabilmente sarà necessaria una deroga speciale, e il fatto di essere un campione del mondo potrebbe aiutare.

FONTE Sky Sport