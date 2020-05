Fiorentina, Ds Pradè rinnova fino al 2021

Il Ds viola Daniele Pradè ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino a giugno 2021. Lo ha annunciato lo stesso dirigente, raccontando a Sky Sport 24 che la società gli ha comunicato il prolungamento dell’accordo nel giorno di Pasqua. “Ero in scadenza – racconta Pradè – E’ vero che già avevamo parlato con il presidente però mi è stato mandato il contratto del mio rinnovo il giorno di Pasqua via mail. Quel gesto mi ha veramente commosso. Se ho firmato? Non ce n’è stato neanche bisogno”