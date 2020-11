Fiorentina, esonerato Iachini

La Fiorentina ha esonerato Beppe Iachini, a quanto apprende l’Adnkronos, per cambiare guida tecnica dopo gli ultimi risultati ritenuti non soddisfacenti da parte della società viola e del presidente Rocco Commisso. Al posto di Iachini per la panchina viola è stato scelto Cesare Prandelli che dopo la firma del contratto fino al termine della stagione, domani dovrebbe dirigere il suo primo allenamento al centro sportivo ‘Davide Astori’, in vista della sfida con il Benevento che arriverà dopo la sosta.