Fiorentina, Iachini: “Spero che questa vittoria ci dia fiducia”

Il tecnico viola Iachini ha parlato al termine della vittoria sull’Udinese:

“Ringrazio la squadra, ci teneva a fare un bel regalo al presidente che ha festeggiato l’anniversario di matrimonio. Paura dopo il 3-2? Io no, ma ho visto tensione nei volti dei ragazzi, ci tenevano a vincere. La partita di oggi ha confermato che andiamo sempre in gol. Dobbiamo ritrovare sicurezza. Dopo il 2-1 ho visto i ragazzi un po’ tesi, li ho spronati per cercare il terzo gol e l’hanno fatto, peccato per la rete subita nel finale, dobbiamo stare attenti ai dettagli. Spero che questa vittoria ci dia fiducia”.