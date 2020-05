Fiorentina, Pradè positivo al Covid-19: “Ho trasmesso il virus a tutta la famiglia”

Anche il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è risultato positivo al Covid-19. Ecco alcune anticipazioni trasmesse da Sky dell’intervista-confessione dell’ex dirigente bianconero: “Fa male vedere tutta la famiglia ammalarsi a causa propria, il calcio può far capire come sarà la nuova vita”, dice Pradè nelle anticipazioni trasmesse da Sky. “Ho portato il virus in casa, l’ho trasmesso a mia moglie, a mia figlia, ai miei cognati e ai miei nipoti e soprattutto ai miei suoceri, che sono stati ricoverati per 30 giorni. Nella sfortuna sono stati ricoverati allo Spallanzani che è un posto di importanza primaria nel mondo per questo tipo di malattie. Il momento più brutto è quando vedi tutta la tua famiglia ammalarsi pian piano, è un virus subdolo e bastardo”.