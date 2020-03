Franck Ribery si è allenato in gruppo questa mattina ma, come riportato da Radio Bruno Toscana, il francese non dovrebbe essere convocato per la gara contro l’Udinese.

Contro l’Udinese non ci sarà lo squalificato Dalbert, espulso contro il Milan. Al suo posto dovrebbe giocare Igor.

FONTE Violenews.com