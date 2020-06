Fiorentina, Thereau ai saluti

Dopo tre anni le strade della Fiorentina e di Thereau si separano. Lo riporta Firenzeviola.it:

L’ex Udinese ha chiesto e ottenuto il via libera da parte della società per poter tornare in Francia a partire dai prossimi giorni: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il classe ’83 – che nell’ultimo anno e mezzo non ha fatto parte del progetto tecnico né sotto la gestione Pioli né sotto quella di Montella e Iachini – ha già disdetto l’affitto della sua casa di Firenze. A differenza dunque dei giocatori in prestito a cui verrà in automatico prolungato il contratto fino al termine della stagione, Thereau dal 1° di luglio sarà un giocatore svincolato e sarà pertanto libero di firmare con un’altra squadra.