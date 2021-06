Mercato Atalanta – Florenzi, Demiral, Vilhena e non solo: svelati gli obiettivi

L'Atalanta non è più una sorpresa. Sono anni che viene detto. La Dea ormai è una certezza. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti, però, manca ancora qualcosa per poter fare il grande passo. Gasperini vuole lo scudetto e ci sono tutti presupposti per puntare al grande obiettivo. Una cosa è certa: bisogna intervenire sul mercato con acquisti mirati. Sono pochi i punti deboli dell'Atalanta ma si può sempre migliorare. Svelati gli obiettivi della Dea. Ecco chi potrebbe vestire la maglia bergamasca dalla prossima stagione. Cominciamo dal primo nome messo nel mirino.