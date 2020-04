Galliani: “Si faccia per due anni come in Sudamerica con i campionati nell’anno solare”

“Non capisco questa fretta di rientrare in campo per ripartire a settembre. Ci stiamo confrontando con una pandemia. Finché non ci sarà un vaccino, non credo si potrà giocare davanti a un pubblico. Ma si potrà andare avanti anche fino all’autunno a porte chiuse, e poi magari in febbraio ricominciare con i tifosi, perché un vaccino ci sarà. Speriamo”. Lo dice l’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, in merito alla possibile conclusione di questa stagione calcistica ferma dal 9 marzo a causa dell’emergenza Coronavirus. “Lancio una proposta: il tempo c’è, si faccia per due anni come in Sudamerica, campionati nell’anno solare – aggiunge Galliani alla ‘Gazzetta dello Sport -. Il campionato 2020-21 cominci nel febbraio 2021, stessa cosa per il 2022. Poi magari si tornerà all’antico, ma io sono certo che dopo un paio d’anni ci convinceremo che è una buona soluzione. In estate, a luglio o agosto, giocando di sera, sarà bello vedere il calcio, più che in altri mesi”.