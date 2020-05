Genoa, Behrami: “Il sogno più romantico è finire dove tutto ha avuto inizio”

Non tutti i giocatori escono frastornati dal lungo stop imposto dalle misure anti-coronavirus. C’è chi, per infortunio o per scelte tattiche, ha già dovuto convivere con stop forzati da cui imparare a trarre non frustrazione, ma motivazione per ripartire più carichi. Tra questi, Valon Behrami che dopo l’infortunio al perone a causa del quale ha dovuto dire addio anticipatamente alla sua amata Udinese e dopo la breve parentesi al Sion, è ripartito dal Genoa.

Ne parla in un suo articolo Il Secolo XIX