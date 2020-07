Genoa, Criscito in dubbio per l’Udinese. Schone assente

Quella al Friuli tra Genoa e Udinese è una gara fondamentale per entrambe le formazioni. Una vittoria dell’Udinese sui Grifoni porrebbe la squadra di Gotti ad un ottimo punto sulla strada della salvezza lasciando così le due formazioni genovesi e il Lecce a lottare per evitare l’ultimo posto disponibile in chiave retrocessione.

Diventa quindi di vitale importanza per i rossoblù smuovere la classifica e mister Nicola spera di poter recuperare capitan Criscito che ha saltato gli ultimi due impegni con Brescia e Juve per il forte colpo subìto al soleo nel corso della gara contro il Parma. Il giocatore ha continuato a svolgere lavoro differenziato ma non è da escludere un suo recupero in vista di Udine.

Chi sicuramente salterà la trasferta in Friuli è Lasse Schone, ammonito ieri contro la Juventus in regime di diffida e costretto quindi a saltare un turno.

Da Udine invece si attendono informazioni sulle condizioni di Lasagna, costretto nell’intervallo ad abbandonare il campo dell’Olimpico ieri nella gara contro la Roma a causa di un fastidio muscolare, si spera comunque niente di serio per il prezioso attaccante bianconero.