Genoa: “Il caldo non è mai stato un problema. Saranno per noi 12 finali”

“Ho giocato anche a -10, certo con il caldo si fa fatica, ma non è mai stato un problema”. In una lunga intervista a Sky Sport 24 il capitano del Genoa parla della ripresa che per il Grifone sarà a Marassi contro il Parma, un match importante nella corsa salvezza dei liguri che, con Nicola in panchina, avevano conquistato tre vittorie nelle ultime quattro gare prima dello stop forzato. “Avevamo tanta voglia di ricominciare. Il campionato si è fermato a marzo, ora ci stiamo preparando per ripartire da dove eravamo rimasti – spiega il difensore -. Non credo assolutamente che la sospensione ci penalizzerà. Sappiamo di aver fatto grandi partite prima della chiusura, ma ora questo dobbiamo lasciarlo alle spalle. Sappiamo di dover affrontare 12 partite, saranno 12 finali per noi. Noi abbiamo sempre creduto nella salvezza e continuiamo a crederci ciecamente”.